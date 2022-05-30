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Мать 20-летней балерины Лазаревой назвала причину внезапной смерти девушки

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Фото: соцсети
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В свидетельстве о смерти 20-летней балерины Алеси Лазаревой указана «внезапная сердечная смерть». Об этом в понедельник, 30 мая, рассказала Известиям мать погибшей артистки.

Ранее в понедельник стало известно и гибели балерины из труппы московского Театра классического балета.

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«Это произошло на моих глазах. Она встала утром и упала. Мы сейчас получили свидетельство о смерти — «внезапная сердечная смерть». Проснулась утром как всегда, сделала пару шагов, сердце остановилось», — объяснила мать девушки.

Женщина рассказала, что никаких проблем со здоровьем у девушки никогда не было, каждые полгода проходила обследования медицинские. По словам женщины, ее дочь проснулась, встала с кровати и внезапно рухнула на пол.

Она уточнила, что скорая приехала быстро и смогла реанимировать девушку, врачи сказали, что у нее была клиническая смерть, однако затем ее сердце вновь остановилось.

Ранее в этот день художественный руководитель Московского хореографического училища при Московском государственном академическом театре танца «Гжель» Борис Акимов рассказал, что Алеся Лазарева очень любила свою профессию. По его словам, она преследовала цель прийти к вершинам танцевального искусства.

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