В Москве скончалась 20-летняя балерина из труппы Театра классического балета

Балерина Алеся Лазарева из труппы московского Театра классического балета умерла на 21-м году жизни. Об этом в воскресенье, 29 мая, сообщили в официальной группе театра в социальной сети «ВКонтакте».

«Алеся Лазарева завоевала золотую медаль на конкурсе артистов балета. 27 мая она танцевала подругу в Дон Кихоте. 29.05.2022 талантливой балерины не стало», — написали представители театра.

Они отметили, что Лазарева была артистичной, утонченной и сильной балериной.

«Алесе было всего 20 лет, полная жизни, молодая и красивая. Это невосполнимая утрата для семьи, родственников, друзей и поклонников. Она навсегда останется с нами, в наших сердцах», — сказано в публикации.

Причина смерти не сообщается.

Место и время прощания с Лазаревой объявят дополнительно на ее страницах в соцсетях.