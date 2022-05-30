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В Москве скончалась 20-летняя балерина из труппы Театра классического балета

В Москве скончалась 20-летняя балерина из труппы Театра классического балета
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Фото: vk.com/Театр классического балета
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Балерина Алеся Лазарева из труппы московского Театра классического балета умерла на 21-м году жизни. Об этом в воскресенье, 29 мая, сообщили в официальной группе театра в социальной сети «ВКонтакте».

«Алеся Лазарева завоевала золотую медаль на конкурсе артистов балета. 27 мая она танцевала подругу в Дон Кихоте. 29.05.2022 талантливой балерины не стало», — написали представители театра.

Они отметили, что Лазарева была артистичной, утонченной и сильной балериной.

«Алесе было всего 20 лет, полная жизни, молодая и красивая. Это невосполнимая утрата для семьи, родственников, друзей и поклонников. Она навсегда останется с нами, в наших сердцах», — сказано в публикации.

Причина смерти не сообщается.

Место и время прощания с Лазаревой объявят дополнительно на ее страницах в соцсетях.

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