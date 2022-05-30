Художественный руководитель назвал причину смерти 20-летней балерины
20-летняя балерина Алеся Лазарева, как и в любой другой день, проснулась в обычно настроении, но, встав на ноги,упала. Об этом рассказал в пятницу, 30 мая, художественный руководитель Московского хореографического училища при Московском государственном академическом театре танца «Гжель» Борис Акимов, ссылаясь на слова матери погибшей.
Ранее стало известно и гибели балерины из труппы московского Театра классического балета.
Художественный руководитель рассказал, что беседовал с матерью девушки о причинах скоропостижной гибели артистки. Она ему рассказала, что, когда девушка упала, ей попытался оказать помощь дедушка, который был по профессии фельдшером. Он понял, что проблема с сердцем, и вызвал «скорую».
На машине медиков ее отвезли в больницу. После этого врачи еще час пытались вернуть Лазареву к жизни, однако она скончалась.
Отмечается, что точная причина ее смерти станет известна лишь после вскрытия.
Борис Акимов подчеркнул, что Алеся Лазарева была одержима своей профессией и любила ее невероятно.
«У нее была цель прийти к вершинам танцевального искусства, что она делала с большим успехом», — отметил художественный руководитель.
Акимов принес соболезнования всем, кто знал балерину.