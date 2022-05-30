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Европарламент пообещал усилить давление на Сербию ради санкций против РФ

Европарламент намерен вынудить Сербию присоединиться к антироссийским санкциям
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Dwi Anoraganingrum
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Европейские страны усилят давление на правительство Сербии в вопросе антироссийских санкций. Об этом в понедельник, 30 мая, заявила депутат Европарламента Виола фон Крамон.

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«Евросоюз весьма заинтересован в сближении Сербии с ЕС, но решать, конечно, предстоит Сербии. Мы четко ставим в известность, что наши европейские партнеры должны соответствовать нашими европейскими мерами, это предполагает и санкции, и об этом мы разговаривали», — сказала политик журналистам в ходе своего визита в Белград.

Крамон прибыла в столицу Сербии для встречи с президентом страны Александром Вучичем. Глава государства и депутат провели конфиденциальный разговор, подробности которого не разглашались. Однако прежде политик заявляла, что сближение ЕС и Сербии одна из основных задач Европейского союза.

Накануне состоялись телефонные переговоры Вучича с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудили актуальную повестку двусторонних отношений, включая поставки газа, ситуацию на Украине и развитие событий вокруг Косово. Также стороны подтвердили взаимный настрой на последовательное укрепление стратегического партнерства двух стран.

Ранее, 25 мая, по завершении Всемирного экономического форума в Давосе Вучич заявил, что у Сербии нет возможности ввести ограничительные меры в отношении российской экономики и страна не намерена вставать на сторону Запада или РФ, поскольку основным приоритетом руководства остается благополучие сербских граждан.

Несколькими днями ранее президент Сербии признался, что другие государства оказывают давление на Белград по вопросу санкций. Однако, как заверил Вучич, он и его коллеги намерены придерживаться своей политики до последнего. По его словам, он считает любые санкции аморальными и бессмысленными.

С начала российской военной спецоперации по защите Донбасса страны Запада приняли несколько пакетов санкций против Москвы. Они коснулись энергетического сектора, поставок высокотехнологичной и сельскохозяйственной продукции, а также транспортных перевозок. Однако все это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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