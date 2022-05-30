Минобороны: российские военные уничтожили украинскую батарею итальянских гаубиц

Вооруженные силы России уничтожили украинскую батарею 155-миллиметровых буксируемых гаубиц итальянского производства, поставленных Киеву. Министерство обороны РФ опубликовало видеозапись с ликвидацией.

Огневую позицию обнаружили средства артиллерийской разведки.

«После доразведки расчетом беспилотного летательного аппарата по огневой позиции был нанесен удар высокоточным артиллерийским боеприпасом», — уточнили в ведомстве.

В этот же день официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские средства противовоздушной обороны сбили 15 украинских беспилотников.

Накануне Конашенков рассказал об уничтожении российскими военными крупного арсенала Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Кривом Роге Днепропетровской области.

27 мая корреспондент телеканала «Известия» Алексей Полторанин рассказал, как военные ВСУ в ходе отступления под Северодонецком оставляли в окопах западное вооружение. Среди трофеев были обнаружены автоматы, гранатометы, пулеметы и ряд американских ракетных комплексов Javelin.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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