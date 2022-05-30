ВС РФ уничтожили узел связи ВСУ и 15 беспилотников

Высокоточные ракеты воздушного базирования войск России поразили два командно-наблюдательных пункта батальонов Вооруженных сил Украины (ВСУ), узел связи, а также 34 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Об этом сообщил 30 мая официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Также средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов.

«Кроме того, в районах населенных пунктов Малая Камышеваха, Каменка, Бражковка, Глинское Харьковской области и Чернобаевка Херсонской области перехвачены девять украинских реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч», — указал Конашенков.

Ракетные войска и артиллерия в свою очередь поразили 62 пункта управления, в том числе оперативного командования «Юг» в районе Нового Буга Николаевской области, 593 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ и 55 артиллерийских и минометных батарей. Были уничтожены четыре установки реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», 46 единиц вооружения и украинской военной техники, а также склад боеприпасов в районе Новомихайловки в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Артиллерия также нанесла удар по ангару на территории судостроительного завода «Океан» в Николаеве, уничтожив более 15 украинских танков и боевых машин пехоты и пять артиллерийских орудий крупного калибра.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что российские ВКС ракетами большой дальности уничтожили крупный арсенал ВСУ в Кривом Роге. Также в этот день Конашенков заявил о том, что российская авиация за сутки уничтожила более 300 украинских националистов, а также поразила 53 района сосредоточения живой силы и техники противника.

Кроме того, в воскресенье Минобороны показало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ вертолетами Ка-52. Летчики армейской авиации нанесли удар ракетами с дистанции 5 км по укрепленным пунктам противника. В результате боевого применения ракетного вооружения вертолетов были уничтожены два танка и опорный пункт ВСУ.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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