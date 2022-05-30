Дело в отношении Шевчука могут закрыть из-за нехватки конкретики

Суд в Санкт-Петербурге вернул составителям материалы дела об административном правонарушении в отношении лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука, потому что в них отсутствовали данные о том, какие именно его слова или действия выражали дискредитацию Вооруженных сил РФ. Как 30 мая заявил адвокат музыканта Александр Передрук, если эта неточность не будет устранена, дело будет прекращено.

Как указали в суде, отсутствие более четких данных является существенным недостатком и не может быть восполнено при рассмотрении дела.

«В настоящий момент мы еще не ознакомлены с определением Дзержинского районного суда Санкт-Петербурга, однако вероятнее всего причина в том, что в протоколе об административном правонарушении, составленном в отношении Юрия Юлиановича, фактически отсутствует описание объективной стороны административного правонарушения — документ не содержит сведений о том, какими конкретно действиями или словами он совершил публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации», — цитирует его «Газета.Ru».

Адвокат отметил, что есть возможность устранения недостатков с соблюдением определенной процедуры. Если недостатки не будут устранены или полиция не будет передавать дело обратно — дело будет прекращено.

Ранее, 18 мая, на концерте в Уфе Шевчук негативно высказался о проводимой Россией специальной военной операции по защите Донбасса. В отношении музыканта был составлен административный протокол. Сам Шевчук давать показания отказался.

4 марта президент РФ Владимир Путин утвердил поправки в Уголовный кодекс о наказании за фейки, дискредитацию ВС РФ и призывы к санкциям. Статьей предусмотрена ответственность сроком до 15 лет.

Москва начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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