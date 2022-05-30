Реклама
Прямой эфир
Экономика
В правительстве указали на стабилизацию экономики РФ в условиях санкций
Мир
В Донецке автомобиль пробило кассетным снарядом украинской ракеты «Смерч»
Мир
Власти Франции предложили Киеву переименовать Московскую улицу
Мир
Полиция задержала более 100 демонстрантов в Ереване
Политика
В ГД заявили о наплевательском отношении НАТО к призывам не расширяться на восток
Мир
Польша прекратила бесплатные поставки топлива на Украину
Мир
США не будут поставлять Украине способное бить по территории РФ оружие
Экономика
Курс доллара опустился ниже 62 рублей
Мир
ЕС намерен исключить поставки трубопроводной нефти из РФ из-под эмбарго
Мир
Штаб ДНР заявил о продвижении войск республики в сторону Славянска
Мир
Порошенко с третьего раза смог покинуть Украину
Сюжет:

Дело в отношении Шевчука могут закрыть из-за нехватки конкретики

0
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Суд в Санкт-Петербурге вернул составителям материалы дела об административном правонарушении в отношении лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука, потому что в них отсутствовали данные о том, какие именно его слова или действия выражали дискредитацию Вооруженных сил РФ. Как 30 мая заявил адвокат музыканта Александр Передрук, если эта неточность не будет устранена, дело будет прекращено.

Текст, ложь и видео: заработал закон против фейков об армии России
Суды пока ограничиваются минимальным наказанием для нарушителей

Как указали в суде, отсутствие более четких данных является существенным недостатком и не может быть восполнено при рассмотрении дела.

«В настоящий момент мы еще не ознакомлены с определением Дзержинского районного суда Санкт-Петербурга, однако вероятнее всего причина в том, что в протоколе об административном правонарушении, составленном в отношении Юрия Юлиановича, фактически отсутствует описание объективной стороны административного правонарушения — документ не содержит сведений о том, какими конкретно действиями или словами он совершил публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации», — цитирует его «Газета.Ru».

Адвокат отметил, что есть возможность устранения недостатков с соблюдением определенной процедуры. Если недостатки не будут устранены или полиция не будет передавать дело обратно — дело будет прекращено.

Ранее, 18 мая, на концерте в Уфе Шевчук негативно высказался о проводимой Россией специальной военной операции по защите Донбасса. В отношении музыканта был составлен административный протокол. Сам Шевчук давать показания отказался.

4 марта президент РФ Владимир Путин утвердил поправки в Уголовный кодекс о наказании за фейки, дискредитацию ВС РФ и призывы к санкциям. Статьей предусмотрена ответственность сроком до 15 лет.

Москва начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022