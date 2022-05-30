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Подросток под Оренбургом ударил себя топором во время рубки дров

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В Оренбургской области в Александровском районе шестиклассник рассек себе бедро топором. По предварительным данным, это произошло, когда подросток рубил дрова.

О случившемся в правоохранительные органы сообщили из больницы, куда 12-летнего пострадавшего доставили с открытой раной бедра.

Правоохранители полагают, что подросток причинил себе травму по неосторожности. Он не справился с инструментом, когда рубил дрова. По факту случившегося проводится проверка. По ее результатам будет вынесено процессуальное решение, пишет 56orb.ru.

Ранее сообщалось, что в Ижевске врачи спасли 12-летнего подростка, который пострадал во время прыжков с тарзанки. Ему провели экстренную операцию. Мальчик упал с двухметровой высоты и получил травмы внутренних органов.

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