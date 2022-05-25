Упавшего с тарзанки подростка спасли врачи Ижевска

В Ижевске врачи Республиканской детской клинической больницы спасли 12-летнего мальчика, который пострадал во время прыжков с тарзанки. Ему провели экстренную операцию.

ИА «Сусанин» со ссылкой на республиканский минздрав пишет, что подросток упал с двухметровой высоты и получил травмы внутренних органов. Его немедленно доставили в больницу и провели срочную операцию. Благодаря этому пострадавшего удалось спасти. Сейчас его состояние оценивается как стабильное.

По данным специалистов, большинство несчастных случаев в детьми происходит в период летних каникул — они проводят много времени на улице без присмотра. Медики обращаются к родителям с просьбой подробно обсудить с детьми правила безопасности, сообщает udm-info.ru.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области подросток впал в кому после того, как скатился по ливневой канализации с горы. У мальчика перелом черепа и сотрясение мозга. По словам его знакомого, мальчик присел на корточки возле ливневки, попытался встать, но не удержался и скатился вниз. В результате он повредил голову об арматуру.