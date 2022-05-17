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Подросток впал в кому после катания в ливневке в Нижегородской области

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В Нижегородской области 12-летний подросток впал в кому после того, как скатился по ливневой канализации с горы. Инцидент произошел в поселке Решетиха. У мальчика перелом черепа и сотрясение мозга.

ИА «НьюсНН» пишет, что пострадавший с другими подростками возвращался с рыбалки. По дороге ребята увидели большой водосточный желоб, похожий на горку в аквапарке. Один из знакомых пострадавшего рассказал, что на улице шел дождь, было скользко. Мальчик присел на корточки возле ливневки, попытался встать, но не удержался и скатился вниз. В результате он повредил голову об арматуру.

Бабушка подростка утверждает, что кто-то из приятелей столкнул ее внука. Позже стало известно, что двое подростков убежали сразу после случившегося.

27 апреля сообщалось, что в Нижнем Новгороде подросток за рулем легкового автомобиля пострадал при столкновении с грузовиком. По предварительным данным, 15-летний школьник, управлявший Daewoo, врезался в самосвал «ГАЗ», который стоял на проезжей части. Подростка госпитализировали. Медики диагностировали у него рваную рану левого века и перелом костей носа.

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