«АвтоВАЗ» прекратил производство автомобилей Renault

На конвейере российского автопроизводителя «АвтоВаз» в Тольятти 27 мая собрали последние автомобили марки Renault. Об этом сообщил паблик «Нетипичный АвтоВАЗ» в социальной сети «ВКонтакте».

«Последние два автомобиля Renault Sandero после доукомплектования и отработки дефектов, были отправлены в цех отгрузки. На производственных участках и отстойниках более нет ни одного автомобиля марки Renault, какое-то количество еще дожидаются отправки на площадке отгрузки», — говорится в сообщении.

При этом, там усомнились в перспективах выпуска моделей на платформе Renault под брендом Lada.

«По информации с сегодняшних совещаний, линии выпуска деталей и комплектующих для производства данной модели будут законсервированы на неопределённый срок. Персоналу с этих линий будет предложен перевод в другие производства и цеха, возможно со сменой профессии», — рассказали в паблике.

Ранее, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров «АвтоВАЗ» намерен в перспективе выпускать автомобили марок Renault Duster и Renault Sandero. По его словам, по договоренности с корпорацией Renault у АвтоВАЗа появились дополнительные возможности использовать инженерные наработки, а также информационные технологии и наработанные продукты в сфере маркетинга.

В этот же день портал «За рулем» сообщил, что кроссовер Duster, вероятно, лишится 1,6-литрового двигателя H4M по причине того, что его нельзя полностью локализовать. Вместо этого АвтоВАЗ планирует оснастить автомобиль 1,8-литровым двигателем ВАЗ-21179. Отмечалось, что в ближайшие месяцы АвтоВАЗ наладит производство Duster под маркой Lada. Оборудование и комплектующие с бывшего предприятия «Рено Россия» в Москве уже отгружаются на площадку в Тольятти.

16 мая сообщалось, что доля Renault («Рено») в АвтоВАЗе передана подведомственному Минпромторгу РФ институту НАМИ, который будет владеть 67,69% акций предприятия. Оставшиеся акции сохранит «Ростех». При этом АвтоВАЗ продолжит выпускать всю линейку автомобилей Lada на заводах. Также производитель будет осуществлять сервисное обслуживание автомобилей Renault на российском рынке.

Это решение было принято еще в конце апреля. Как объяснил глава Минпромторга, компания Renault приняла решение передать акции АвтоВАЗа и «Автофрамоса» Москве как субъекту на фоне дефицита средств на поддержание работоспособности или деятельности своих подразделений в России.