«АвтоВАЗ» в перспективе будет выпускать Renault Duster и Sandero

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» намерен в перспективе выпускать автомобили марок Renault Duster и Renault Sandero. Об этом 23 мая сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

По его словам, в настоящее время по договоренности с корпорацией Renault у «АвтоВАЗа» появились дополнительные возможности использовать инженерные наработки, а также информационные технологии и наработанные продукты в сфере маркетинга.

«Кроме того, в результате достигнутых договоренностей сегодня можно уверенно фиксировать, что на «АвтоВАЗе» в перспективе будет выпускаться Renault Duster и Renault Sandero», — приводит его слова «Интерфакс».

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В этот же день портал «За рулем» сообщил, что кроссовер Duster, вероятно, лишится 1,6-литрового двигателя H4M по причине того, что его нельзя полностью локализовать. Вместо этого «АвтоВАЗ» планирует оснастить автомобиль 1,8-литровым двигателем ВАЗ-21179. Отмечалось, что в ближайшие месяцы «АвтоВАЗ» наладит производство Duster под маркой Lada. Оборудование и комплектующие с бывшего предприятия «Рено Россия» в Москве уже отгружаются на площадку в Тольятти.

16 мая сообщалось, что доля Renault («Рено») в АвтоВАЗе передана подведомственному Минпромторгу РФ институту НАМИ, который будет владеть 67,69% акций предприятия. Оставшиеся акции сохранит «Ростех». При этом АвтоВАЗ продолжит выпускать всю линейку автомобилей Lada на заводах. Также производитель будет осуществлять сервисное обслуживание автомобилей Renault на российском рынке.

Это решение было принято еще в конце апреля. Как объяснил глава Минпромторга, компания Renault приняла решение передать акции АвтоВАЗа и «Автофрамоса» Москве как субъекту на фоне дефицита средств на поддержание работоспособности или деятельности своих подразделений в России.