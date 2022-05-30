Володин: с 1 июня в России на 10% повышаются пенсии неработающих пенсионеров

В России с 1 июня на 10% повысятся пенсии для неработающих пенсионеров, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум. Об этом 30 мая сообщил в Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, увеличение прожиточного минимума приведет к росту ряда пособий, которые устанавливаются исходя из его размера.

«С 8 июня наши граждане будут информироваться о возможности получения положенных им льгот и пособий», — написал спикер Госдумы.

Володин напомнил, что с 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров уже были проиндексированы на 8,6%.

Также он рассказал о продлении до 1 сентября 2022 года периода выплат страховой пенсии по потере кормильца для получателей старше 18 лет, окончивших школу и не поступивших в средние и высшие учебные заведения.

Президент России Владимир Путин 25 мая призвал с 1 июня увеличить на 10% размер МРОТ и пенсий неработающих пенсионеров. Так, средний размер пенсии составит 19 360 рублей. Кроме того, глава государства объявил о повышении прожиточного минимума на 10%. В среднем по стране прожиточный минимум составит 13 919 рублей.

В тот же день в беседе с «Известиями» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отметила, что принятые меры по поддержке населения будут способствовать снижению бедности в стране.