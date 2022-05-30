Реклама
Прямой эфир
Мир
Германия выделила $107 млрд на модернизацию своих вооруженных сил
Мир
Спасатели обнаружили тела 14 погибших при крушении самолета в Непале
Мир
В Японии спрогнозировали рост цен более чем на 8 тыс. продуктов
Наука
В России создали систему предупреждения столкновения самолетов
Мир
МЧС России за пять дней доставило более 1,3 тыс. т гумпомощи в Донбасс
Мир
Власти Южной Кореи заявили об отмене ряда импортных пошлин
Мир
В Мраморном море у берегов Стамбула столкнулись два сухогруза
Мир
Украинцы оказались низшей категорией в форме США по эвакуации раненых
Мир
Общее число больных «лихорадкой» в КНДР превысило 3,5 млн
Спорт
Надаль допустил завершение карьеры после матча с Джоковичем
Мир
Захарова посоветовала Евросоюзу разорить Россию скупкой снега
Сюжет:

Херсонские аграрии начали экспорт зерновых прошлого урожая в РФ

0
Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Из Херсонской области в Россию начат экспорт зерна прошлого урожая. Об этом 30 мая заявил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

Область мира: как сегодня живет Херсон
В регионе налаживаются мирная жизнь и работа предприятий, а экономика постепенно переходит на рубли

«Есть место, куда складывать [новый урожай], хотя, конечно, очень много зерна находится здесь. Сейчас частично люди вывозят, договорились с теми, кто покупает со стороны РФ», — цитирует его ТАСС.

Стремоусов уточнил, что речь идет именно о продаже зерна в РФ на экспорт. По его словам, также решается вопрос о поставках семечек для производства масла на местные и российские заводы.

Замглавы ВГА добавил, что сейчас регион готовится к уборке озимых зерновых.

«20 июня начнется уже полноценная уборка», — сказал он.

Ранее, 27 мая, советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что в Херсонскую и Запорожскую области вошли российские сотовые операторы, что позволило жителям начать процесс перехода на телефонный код +7.

До этого, 25 мая, президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства в Запорожской и Херсонской областях.

Херсонская область перешла под контроль Вооруженных сил РФ в ходе спецоперации по защите Донбасса, которую Москва начала 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022