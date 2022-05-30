Херсонские аграрии начали экспорт зерновых прошлого урожая в РФ

Из Херсонской области в Россию начат экспорт зерна прошлого урожая. Об этом 30 мая заявил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

«Есть место, куда складывать [новый урожай], хотя, конечно, очень много зерна находится здесь. Сейчас частично люди вывозят, договорились с теми, кто покупает со стороны РФ», — цитирует его ТАСС.

Стремоусов уточнил, что речь идет именно о продаже зерна в РФ на экспорт. По его словам, также решается вопрос о поставках семечек для производства масла на местные и российские заводы.

Замглавы ВГА добавил, что сейчас регион готовится к уборке озимых зерновых.

«20 июня начнется уже полноценная уборка», — сказал он.

Ранее, 27 мая, советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что в Херсонскую и Запорожскую области вошли российские сотовые операторы, что позволило жителям начать процесс перехода на телефонный код +7.

До этого, 25 мая, президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства в Запорожской и Херсонской областях.

Херсонская область перешла под контроль Вооруженных сил РФ в ходе спецоперации по защите Донбасса, которую Москва начала 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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