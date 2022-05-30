Надаль допустил завершение карьеры после матча с Джоковичем

Испанский теннисист Рафаэль Надаль не исключил, что предстоящий матч с сербом Новаком Джоковичем в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции станет для него последним в карьере.

Накануне испанец вышел в 1/4 финала после победы над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в матче четвертого круга. Игра завершилась со счетом 3:6, 6:3, 6:2, 3:6, 6:3 в пользу испанца.

Комментируя победу над канадцем, Надаль назвал соперника великим игроком, а также отметил, что победа ему далась с трудом.

Теперь в четвертьфинале «Роллан Гаррос» 21-кратный победитель «Больших шлемов» встретится с первой ракеткой мира и действующим победителем Открытого чемпионата Франции сербом Новаком Джоковичем.

«Мы хорошо знаем друг друга. Он приехал сюда после победы в Риме. Для меня это была не идеальная ситуация — приехать сюда. Но вот мы здесь», — высказался о предстоящей встрече Надаль.

Он заявил, что будет сосредоточен и постарается сделать все возможное в матче.

«Ситуация сейчас такова, что я не знаю, станет ли следующий матч моим последним в карьере», —заключил спортсмен.

До этого Надаль заявлял, что может завершить карьеру из-за травмы ноги.

Ранее в воскресенье россиянин Карен Хачановпроиграл испанцу Карлосу Алькарасу в матче четвертого круга Открытого чемпионата Франции по теннису и не смог пройти в четвертьфинал «Ролан Гаррос». 26 мая россиянка Екатерина Александрова проиграла румынке Ирине Бегу в матче второго круга Открытого чемпионата Франции по теннису.

Открытый чемпионат Франции по теннису завершится 5 июня. Общий призовой фонд соревнований составляет €43,6 млн.