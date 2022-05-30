В России создали систему предупреждения столкновения самолетов

В России создали первую отечественную систему предупреждения столкновения в воздухе (СПСВ) для всех типов самолетов. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщил генеральный директор компании «Навигатор» Сергей Бабуров.

«Система предупреждения столкновения в воздухе — это первая, уникальная отечественная система, аналогов которой нет. Предупреждает самолеты, выдает сигнал в автопилот для уклонения от столкновения с самолетами», — сказал он в разговоре с «РИА Новости».

Бабуров назвал разработку «венцом импортозамещения». По его словам, именно этой системы не хватало российской авиапромышленности.

Отмечается, что СПСВ предназначен для всех типов Ил-96, Sukhoi Superjet-100, Ил-14, МС-21 и других самолетов.

Как уточнил разработчик, сейчас система устанавливается на эти самолеты, а также проходит испытания на Л-410. Бабуров указал, что до этого на всех лайнерах работала система TCAS от американской компании Collins.

«Она настолько сложная, что американцы шли к ней десятилетия. Мы тоже. И это большая удача — сделать такую уникальную систему. Этот прибор ждала вся отечественная индустрия», — подчеркнул гендиректор «Навигатора».

Ранее, 25 мая, в пресс-службе Московского авиационного института (МАИ) сообщили, что специалисты работают над инновационной технологией, которая позволит повысить предел выносливости сплавов, применяемых для производства деталей авиационной техники.

Речь идет о технологии лазерного ударного упрочнения, повышающей предел выносливости титановых, алюминиевых и других видов сплавов. Эксперты считают, что инновация позволит повысить усталостную прочность материалов и увеличить ресурс летательных аппаратов и надежность их двигателей.

Накануне «Известия» со ссылкой на обращение новосибирского «Русавиапрома» сообщили, что в России хотят создать отечественный двигатель для модификации легендарного «кукурузника» (Ан-2). Как отметил гендиректор предприятия Алексей Крюков, на фоне антироссийских санкций «Русавиапром» столкнулся со сложностями с поставками для сборки ТВС-2МС, в результате оказался перед риском полной остановки производства.

Компания предложила правительству провести реверс-инжиниринг американского двигателя — скопировать все агрегаты и системы и создать их аналог российского производства.