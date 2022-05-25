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В МАИ разработают технологию для повышения прочности деталей авиатехники

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Специалисты Московского авиационного института (МАИ) работают над инновационной технологией, которая позволит повысить предел выносливости сплавов, применяемых для производства деталей авиационной техники. Об этом 25 мая сообщили в пресс-службе института.

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Речь идет о технологии лазерного ударного упрочнения, повышающей предел выносливости титановых, алюминиевых и других видов сплавов. Как ожидают эксперты, инновация позволит повысить усталостную прочность материалов и, соответственно, увеличить ресурс летательных аппаратов и надежность их двигателей.

Работы проводятся на кафедре 205 «Технология производства двигателей летательных аппаратов» МАИ под руководством доцента Максима Ляховецкого в интересах предприятий АО «Объединенной двигателестроительной корпорации». Суть технологии состоит в деформировании поверхностного слоя детали за счет микровзрывов наносекундной длительности, которые происходят под воздействием лазерного излучения.

Ляховецкий пояснил, что ударная лазерная обработка позволяет снизить вероятность серьезных повреждений — например, развития трещины или отрыва лопатки в результате попадания посторонних предметов в тракт авиационного двигателя.

«В процессе обработки лазерными импульсами большой мощности в поверхностном слое детали происходит образование локальных деформированных участков. При этом формируются сжимающие остаточные напряжения, которые препятствуют зарождению и распространению трещин», — рассказал специалист.

Вместе с тем данная технология, которая является новой для России, эффективнее, чем дробеударные методы, традиционно применяемые на отечественном производстве. Их суть состоит в ударном воздействии на детали металлических или керамических шариков.

«При обработке лопаток дробеударными методами добиться величины и глубины залегания сжимающих напряжений на уровне, сравнимом с лазерной ударной обработкой, физически невозможно», — пояснил Ляховецкий.

Днем ранее «Известия» со ссылкой на обращение новосибирского «Русавиапрома» сообщили, что в России хотят создать отечественный двигатель для модификации легендарного «кукурузника» (Ан-2). Как отметил в письме к правительству гендиректор предприятия Алексей Крюков, на фоне антироссийских санкций «Русавиапром» столкнулся со сложностями с поставками для сборки ТВС-2МС, в результате оказался перед риском полной остановки производства.

Компания предложила правительству провести реверс-инжиниринг американского двигателя — скопировать все агрегаты и системы и создать их аналог российского производства.

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