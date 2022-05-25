В МАИ разработают технологию для повышения прочности деталей авиатехники
Специалисты Московского авиационного института (МАИ) работают над инновационной технологией, которая позволит повысить предел выносливости сплавов, применяемых для производства деталей авиационной техники. Об этом 25 мая сообщили в пресс-службе института.
Речь идет о технологии лазерного ударного упрочнения, повышающей предел выносливости титановых, алюминиевых и других видов сплавов. Как ожидают эксперты, инновация позволит повысить усталостную прочность материалов и, соответственно, увеличить ресурс летательных аппаратов и надежность их двигателей.
Работы проводятся на кафедре 205 «Технология производства двигателей летательных аппаратов» МАИ под руководством доцента Максима Ляховецкого в интересах предприятий АО «Объединенной двигателестроительной корпорации». Суть технологии состоит в деформировании поверхностного слоя детали за счет микровзрывов наносекундной длительности, которые происходят под воздействием лазерного излучения.
Ляховецкий пояснил, что ударная лазерная обработка позволяет снизить вероятность серьезных повреждений — например, развития трещины или отрыва лопатки в результате попадания посторонних предметов в тракт авиационного двигателя.
«В процессе обработки лазерными импульсами большой мощности в поверхностном слое детали происходит образование локальных деформированных участков. При этом формируются сжимающие остаточные напряжения, которые препятствуют зарождению и распространению трещин», — рассказал специалист.
Вместе с тем данная технология, которая является новой для России, эффективнее, чем дробеударные методы, традиционно применяемые на отечественном производстве. Их суть состоит в ударном воздействии на детали металлических или керамических шариков.
«При обработке лопаток дробеударными методами добиться величины и глубины залегания сжимающих напряжений на уровне, сравнимом с лазерной ударной обработкой, физически невозможно», — пояснил Ляховецкий.
Днем ранее «Известия» со ссылкой на обращение новосибирского «Русавиапрома» сообщили, что в России хотят создать отечественный двигатель для модификации легендарного «кукурузника» (Ан-2). Как отметил в письме к правительству гендиректор предприятия Алексей Крюков, на фоне антироссийских санкций «Русавиапром» столкнулся со сложностями с поставками для сборки ТВС-2МС, в результате оказался перед риском полной остановки производства.
Компания предложила правительству провести реверс-инжиниринг американского двигателя — скопировать все агрегаты и системы и создать их аналог российского производства.