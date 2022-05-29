В ДНР заявили о ведении переговоров с рядом стран о признании республики

Донецкая Народная Республика (ДНР) ведет с несколькими странами переговоры о признании, скоро будет результат. Об этом в воскресенье, 29 мая, заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

«Ожидать можно. Очень скоро. На следующей неделе буквально все услышите», — сказала она в разговоре с ТАСС.

Ранее, 12 мая, посол ДНР в России Ольга Макеева сообщила, что ряд стран готов установить дипломатические отношения с ДНР.

При этом она отметила, что сотрудничество обсуждается осторожно, во внимание принимаются возможные санкции в сторону зарубежных коллег.

В Донбассе продолжается спецоперация по защите мирных жителей, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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