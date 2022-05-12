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Посол ДНР рассказала о готовности стран установить дипотношения с республикой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Ряд стран готов установить дипломатические отношения с Донецкой Народной Республикой (ДНР). Об этом 12 мая в эфире «Первого канала» сообщила посол ДНР в России Ольга Макеева.

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«У меня был ряд встреч с представителями дипломатических ведомств разных стран. Готовы с нами работать, взаимодействовать, помогать и устанавливать дипломатические отношения», — сказала она.

Макеева уточнила, что поддерживаются контакты с представителями других стран, обсуждается сотрудничество, делается это осторожно, принимая во внимание возможные санкции в сторону зарубежных коллег.

По ее словам, назначение посла ДНР в России и открытие посольства — это одна из возможностей рассказать правду о том, что происходит в Донбассе, россиянам и всему миру.

10 мая Макеева сообщила, что открытие посольства ДНР в РФ запланировано на июнь. Месторасположение уже выбрано. В настоящее время ведется подготовка к организации офисной работы.

11 мая посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник рассказал, что штат дипломатического представительства в России составит несколько десятков человек. Кроме того, по его словам, как минимум два консульства ЛНР могут быть открыты в российских регионах.

В Донбассе продолжается спецоперация по защите мирных жителей, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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