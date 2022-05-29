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Двое погибли и пятеро получили ранения в Макеевке при обстреле со стороны ВСУ

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Два человека погибли в Донецкой Народной Республике (ДНР) в результате обстрелов со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Еще пятеро ранены, сообщили 29 мая в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в результате обстрелов ВФУ следующих населенных пунктов: н.п. Макеевка: погибли женщина 1949 г.р. и мужчина 1957 г.р.», — уточнили в представительстве ДНР в СЦКК.

Кроме того, в Макеевке ранены трое мужчин и две женщины. В Донецке получил ранения подросток.

Также из-за обстрелов в Донецке повреждены три многоквартирных жилых дома, частный дом и легковой автомобиль. В поселке Озеряновка повреждено здание бумажной фабрики, в Горловке — газопровод.

Без энергоснабжения в Горловке остались 6745 абонентов, в населенном пункте Минеральное — 167 абонентов.

29 мая корреспонденты «Известий» показали последствия обстрелов со стороны ВСУ здания бывшего коксохимического завода в Донецке. Местный житель рассказал, как с территории предприятия был замечен дым и были слышны взрывы. На кадрах показаны украинские снаряды, которые лежат недалеко от здания.

Накануне стало известно, что украинские войска за 15 минут обстреляли четыре населенных пункта ДНР, в том числе Донецк и город Ясиноватая.

Спецоперация РФ по защите жителей Донбасса продолжается. О ее начале президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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