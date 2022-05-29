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Командующий РВСН заявил об отсутствии в мире аналогов «Сармату»

Командующий РВСН Каракаев: российский комплекс «Сармат» не имеет аналогов в мире
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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
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Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев заявил, что у российского стратегического ракетного комплекса «Сармат» на сегодняшний день аналогов в мире нет.

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«Сегодня нужно говорить о комплексе «Сармат» как об уникальном комплексе, которому сегодня аналогов в мире нет», — заявил он в программе «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

Кроме того, командующий РВСН назвал принципиальные отличия межконтинентальной баллистической ракеты от ракеты «Воевода».

«Первое бы я назвал — это укороченный активный участок траектории, второе — это та энергетическая мощь сегодняшнего комплекса, которая позволяет иметь большое количество боевого оснащения», — сказал Каракаев.

В качестве еще одного важного отличия он назвал с защищенность «Сармата» «с точки зрения тех применяемых материалов, как для самой ракеты, так и для шахтных пусковых установок».

22 мая гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин опубликовал видеоролик, в котором показано, как выглядит воронка, которую оставляет межконтинентальная ракета «Сармат» в случае удара по определенной территории. Рогозин предупредил, что «агрессорам» стоит повежливее разговаривать с Россией.

Как заявил гендиректор «Роскосмоса», испытания новейшей российской межконтинентальной ракеты «Сармат» будут идти весь 2022 год. На боевое дежурство поставить первые серийные ракеты планируется уже в конце осени текущего года.

Говоря о мощности «Сармата» Рогозин 19 мая заявил, что лишь одна межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Сармат» может уничтожить половину берега континента.

20 апреля Россия успешно провела испытательный пуск ракеты «Сармат». Этот пуск стал первым в череде программы государственных испытаний, после завершения которой «Сармат» поступит на вооружение Ракетных войск стратегического назначения.

Как отметил президент России Владимир Путин, аналогов «Сармата» не существует. Российский лидер подчеркнул, что данный комплекс является уникальным оружием, которое будет укреплять боевой потенциал Вооруженных сил РФ, а также надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз.

В сентябре прошлого года Рогозин выразил надежду, что России не придется прибегать к использованию «Сармата». Однако, по его словам, наличие такого потенциала обеспечивает страну на 30–40 лет «абсолютно спокойной независимой жизни граждан».

После завершения программы испытаний ракетный комплекс поступит на вооружение РВСН. Перспективный комплекс «Сармат» заменит ракеты «Воевода». У новой ракеты расширен диапазон боевого оснащения как по количеству боевых блоков, так и по типам. Кроме того, ракета способна поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полета, и гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы ПРО.

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