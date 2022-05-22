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Рогозин показал воронку от «Сармата» и посоветовал быть вежливее с Россией

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
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Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин 22 мая в своем Telegram-канале опубликовал видеоролик, в котором показано, как выглядит воронка, которую оставляет межконтинентальная ракета «Сармат» в случае удара по определенной территории. Рогозин предупредил, что «агрессорам» стоит повежливее разговаривать с Россией, которая обладает таким мощным оружием.

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Испытания проходили на Камчатском военном полигоне. В результате, как видно на записи, в огромную яму, остающуюся от удара ракеты, можно буквально беспрепятственно спуститься несколько метров вниз в глубину.

«Воронка от попадания одного из учебных блоков тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» — попросту говоря, «воронка от болванки». С ядерным зарядом такая воронка на месте объекта (географического объекта) противника будет... ну очень большая и очень глубокая и радиоактивная. Причем не одна, а ровно столько, сколько самая мощная в мире ядерная ракета доставит до территории лютого врага», — написал Рогозин.

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Как заявил гендиректор «Роскосмоса», испытания новейшей российской межконтинентальной ракеты «Сармат» будут идти весь 2022 год. На боевое дежурство поставить первые серийные ракеты планируется уже в конце осени текущего года.

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Фото: ТРК «Звезда»

В этот же день командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев заявил, что в ближайшие десятилетия вряд ли получится создать средства для перехвата новейшей российской баллистической ракеты «Сармат». Как отметил военный, она может летать через Северный полюс, при необходимости есть возможность проложить траекторию и через Южный полюс.

19 мая Рогозин, говоря о мощности «Сармата» заявил, что лишь одна межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Сармат» может уничтожить половину берега континента.

В свою очередь Каракаев 24 апреля указал, что «Сармат» могут оснастить несколькими гиперзвуковыми блоками «Авангард».

20 апреля Россия успешно провела испытательный пуск ракеты «Сармат». Этот пуск стал первым в череде программы государственных испытаний, после завершения которой «Сармат» поступит на вооружение Ракетных войск стратегического назначения.

Как отметил президент России Владимир Путин, аналогов «Сармата» не существует. Российский лидер подчеркнул, что данный комплекс является уникальным оружием, которое будет укреплять боевой потенциал Вооруженных сил РФ, а также надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз.

В сентябре прошлого года Рогозин выразил надежду, что России не придется прибегать к использованию «Сармата». Однако, по его словам, наличие такого потенциала обеспечивает страну на 30–40 лет «абсолютно спокойной независимой жизни граждан».

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