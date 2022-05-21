Рогозин назвал сроки поставок баллистических ракет «Сармат» в войска

Межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат» будут поставлены на боевое дежурство в конце осени. Об этом 21 мая сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу «Россия 24».

«Испытания будут идти в течение всего этого года, хотя мы планируем на боевое дежурство поставить первые серийные ракеты в конце осени этого года. Действительно мощь «Сармата» огромная, другое дело, что будем надеяться, что нам не придется его применять», — сказал он.

19 мая Рогозин отметил, что лишь одна ракета «Сармат» может уничтожить половину берега континента.

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24 апреля командующий Ракетными войсками стратегического назначения РФ Сергей Каракаев заявил, что «Сармат» могут оснастить несколькими гиперзвуковыми блоками «Авангард».

20 апреля Россия успешно провела испытательный пуск ракеты «Сармат». Этот пуск стал первым в череде программы государственных испытаний, после завершения которой «Сармат» поступит на вооружение Ракетных войск стратегического назначения.

Как отметил президент России Владимир Путин, аналогов «Сармата» не существует. Российский лидер подчеркнул, что данный комплекс является уникальным оружием, которое будет укреплять боевой потенциал Вооруженных сил РФ, а также надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз.

В сентябре прошлого года Рогозин выразил надежду, что России не придется прибегать к использованию «Сармата». Однако, по его словам, наличие такого потенциала обеспечивает страну на 30–40 лет «абсолютно спокойной независимой жизни граждан».

МБР «Сармат» (стратегический комплекс РС-28) разработана в Государственном ракетном центре имени Макеева. По оценкам экспертов, «Сармат» может доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 т в любую точку мира как через Северный, так и Южный полюс. Ракета может доставлять боеголовки по траекториям, существенно затрудняющим их уничтожение даже перспективными комплексами ПРО.