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Аналитик Вязовский дал россиянам совет по хранению сбережений

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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
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Аналитик Алексей Вязовский посоветовал хранить средства в золоте, рублях и иностранной валюте. Об этом в воскресенье, 29 мая, он рассказал в интервью радио Sputnik.

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Он напомнил, что Центробанк смягчил временный порядок операций с наличной валютой, теперь россияне могут покупать ее без ограничений, кроме долларов США и евро. Эти валюты банки могут продавать только из запасов, полученных 9 апреля.

По мнению эксперта, россиянам следует поступать так же, как действует ЦБ в отношении собственных резервов — «распределять средства по разным кубышкам».

«Например, до трети резервов ЦБ вложено в золото — можно покупать золото. Вторая треть — накапливать рубли для текущей жизни, потому что мы живем в России и тратим в рублях. Еще одна треть — можно иметь какую-то иностранную валюту на руках, если вы планируете какой-то отдых», — сказал он.

По словам Вязовского, также можно присмотреться к юаням. Он предположил, что Россия переориентируется в сторону Востока. Аналитик отметил, что это не только Китай, но и арабские страны. Он считает, что их валюты будут свободно продаваться в России.

«Если вас не смущает высокий спрэд, то есть разница между ценой покупки и ценой продажи, которая, безусловно, будет на старте, то можно будет прикупить что-то из этого», — указал он.

Кроме того, эксперт посоветовал приобрести доллары и евро тем, кто собирается в зарубежные поездки. Так, он напомнил, что в Египте и Турции принимают эти валюты.

Ранее, 20 мая, кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что рубль сейчас является самой стабильной валютой для россиян, покупка же других иностранных валют для жителей России в большинстве случаев просто не имеет смысла.

Он отметил, что зарубежные средства платежа можно покупать в том случае, если россияне планируют поездки в другие страны.

В этот же день председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что дедолларизация является приоритетом для российской экономики. По его словам, Россия считает важным сделать всё, чтобы действия недружественных стран не сказались на экономическом сотрудничестве внутри СНГ.

Накануне помощник президента России Максим Орешкин назвал курс рубля абсолютно рыночным. Он отметил, что российская нацвалюта укрепляется благодаря сильному платежному балансу за счет высоких цен на экспортируемую нефть.

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