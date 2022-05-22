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Финансист Беляев назвал бессмысленной покупку иностранной валюты

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Валюта
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Рубль сейчас является самой стабильной валютой для россиян, покупка же других иностранных валют для жителей России в большинстве случаев просто не имеет смысла. Такое мнение высказал 20 мая кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с «Москвой 24».

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Беляев считает, что необходимости делать вложения в иностранную валюту сейчас нет.

«Это можно было делать, когда рубль был нестабильный. Когда по отношению к рублю росли и были более стабильны другие валюты, прежде всего доллар и евро. Теперь эти времена прошли, а раз эти времена прошли, значит, нет никакого смысла вкладываться в какую-то другую валюту в целях сохранения своих сбережений и тем более – их приумножения», — говорит финансист.

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Зарубежные средства платежа можно покупать в том случае, если россияне планируют поездки в другие страны, подытоживает Беляев.

В тот же день, 20 мая, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин поделился с «Известиями» своими наблюдениями по ситуации на валютном рынке. Брагин сообщил, что рынок валюты еще не нащупал равновесие, так как сохраняется дисбаланс спроса и предложения. Тогда же аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин спрогнозировал укрепление доллара к рублю после снятия части ограничений на операции с иностранными средствами платежа.

19 мая помощник президента России Максим Орешкин назвал курс рубля абсолютно рыночным. Он отметил, что российская нацвалюта укрепляется благодаря сильному платежному балансу за счет высоких цен на экспортируемую нефть.

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