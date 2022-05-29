Аналитик спрогнозировал рост курса доллара во второй половине 2022 года

Курс доллара во втором полугодии 2022 года может превысить 80 рублей. Такой прогноз в беседе с агентством «Прайм» сделал ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин.

Как объяснил эксперт, укрепление курса рубля, которое наблюдается в последнее время, поддерживает обязательства экспортеров продавать часть валютной выручки. Однако, по его словам, сейчас уже проводится политика по постепенному смягчению валютного контроля. В результате вместе с ростом импорта российская валюта начнет ослабевать.

«Все эти события могут во втором полугодии серьезно изменить рыночный баланс предложения валюты и спроса на нее и сдвинуть "справедливый" курс доллара к рублю выше 80», — пояснил Сыроваткин.

Накануне, 27 мая, вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова заявила «Известиям», что курс закрепится в районе 65–70 рублей за доллар, если не случится форс-мажора, например, согласования странами Евросоюза введения эмбарго на российскую нефть.

В этот же день в ходе торгов на Мосбирже курс доллара поднялся выше 67 рублей впервые с 12 мая. Евро прибавлял 3,07 рубля и вырос до 71,08 рубля. Накануне курс европейской валюты подскочил до 67 рублей. Стоимость доллара выросла до 64,28 рубля.

19 мая помощник президента России Максим Орешкин заявил, что текущий курс рубля является абсолютно рыночным. По его словам, российская нацвалюта укрепляется благодаря сильному платежному балансу за счет высоких цен на экспортируемую нефть.