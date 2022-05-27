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Аналитик спрогнозировала доллар по 65–70 рублей при отсутствии форс-мажора

Аналитик Веретенникова: курс доллара закрепится в районе 65–70 рублей при отсутствии форс-мажора
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Вероятнее всего, курс закрепится в районе 65–70 рублей за доллар, если не случится форс-мажора, например, согласования странами Евросоюза введения эмбарго на российскую нефть. Об этом заявила «Известиям» вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова в четверг, 27 мая.

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Ранее в этот же день в ходе торгов на Мосбирже курс доллара поднялся выше 67 рублей впервые с 12 мая. Евро прибавлял 3,07 рубля и вырос до 71,08 рубля. Накануне курс европейской валюты подскочил до 67 рублей. Стоимость доллара выросла до 64,28 рубля.

По словам Веретенниковой, резкое укрепление рубля на протяжении последних нескольких недель привело курс к минимальным значениям, что негативно влияло на формирование доходной части бюджета. Соответственно, Банк России ввел ряд мер, которые должны были ослабить российскую нацвалюту.

«Одной из основных причин резкого ослабления рубля стали действия регулятора по снижению процентной ставки единовременно на 3 процентных пункта, до 11% годовых. Также на этой неделе были снижены требования по продаже валютной выручки экспортеров с 80 до 50%. За этим последовало и увеличение сроков продажи валютной выручки экспортерами до 120 рабочих дней. Кроме того, закончился период формирования рублевой ликвидности для выплаты налогов компаниями-экспортерами — платежи по НДПИ приходятся на 23–25 мая», — рассказала аналитик.

28 февраля Минфин обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров. 24 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ о смягчении требования по продаже валютной выручки экспортеров с 80 до 50%. Через два дня ЦБ увеличил срок продажи валютной выручки экспортерами с 60 до 120 рабочих дней.

26 мая на внеочередном заседании Центробанк снизил ключевую ставку до 11%. Регулятор допустил дальнейшее снижение на ближайших заседаниях. Следующее запланировано на 10 июня. ЦБ также отметил, что инфляция замедляется быстрее, чем предполагал его прогноз от 19 апреля, — 18–23%.

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