Министерство обороны ФРГ и НАТО не могут урегулировать вопрос о поставках боевой техники на Украину, что вызывает критику в Бундестаге. Об этом в субботу, 28 мая, сообщает RedaktionsNetzwerk Deutschland.

В публикации говорится, что некоторые заявления альянса и немецкого оборонного ведомства противоречат друг другу. Подобный «хаос» вызвал недовольство у депутатов бундестага.

Так, статс-секретарь Минобороны Германии Зимтье Меллер отметила, что Берлин и НАТО придерживаются общей позиции об отказе передать Киеву некоторые виды вооружений. При этом Североатлантический блок ранее предоставил возможность странам-участницам самостоятельно принимать решение о военной помощи Украине.

Слова Меллер подтверждают информацию СМИ о некоей «неформальной» договоренности НАТО об ограниченной поддержке вооруженных сил Украины (ВСУ) из соображений международной безопасности. Предполагается, что Запад не намерен поставлять в зону конфликта оружие, которое могло бы спровоцировать прямую конфронтацию с Россией.

В свою очередь, некоторые немецкие политики раскритиковал выступление статс-секретаря, отметив, что ее речь свидетельствует о «неосведомленности или некомпетентности», а действия вызывают «удивление и раздражение».

Ранее в субботу стало известно, что а последние девять недель правительство ФРГ сократило «до минимума» поставки оружия на Украину. Отмечается, что канцлер Олаф Шольц отказывался от прямых поставок тяжелого вооружения. При этом он пообещал предоставить странам Восточной Европы новое немецкое вооружение в обмен на старое советское оружие, которым могли бы пользоваться украинские военные без дополнительного обучения.

До этого, 11 мая, Германия сообщила, что поставит Украине современные танки и гаубицы и параллельно начнет обучение Вооруженных сил Украины (ВСУ). Предполагалось, что поставки из будут завершены до окончания обучения, чтобы, когда гаубицы пришли, солдаты были к этому готовы. При этом 1 мая появилась информация о том, что жители Германии подписали петицию к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с призывом не поставлять тяжелое оружие Киеву.

Известно, что Москва осуждает поставку вооружения украинской стороне. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, Североатлантический альянс вступает в прокси-войну с Россией, поставляя вооружение Киеву. Он отметил, что западное вооружение, поставляемое в страну, будет законной целью для российских военных.

Поставки вооружения на Украину увеличились на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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