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Военкор «Известий» показал обстрел со стороны ВСУ из «Градов» по ЛНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин показал 28 мая кадры обстрела со стороны позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской Народной Республике (ЛНР) ракетами «Град».

Съемочная группа телеканала в сопровождении бойцов полка специального назначения «Ахмат».

На кадрах слышны звуки разрывающихся снарядов.

Ранее в этот день в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские войска за 15 минут обстреляли четыре населенных пункта ДНР, в том числе Донецк. Всего было выпущено 22 снаряда калибром 122 мм и 10 ракет из БМ-21 «Град».

Также в этот день украинские военные обстреляли Ясиноватую из «Градов» три раза, выпущено 14 ракет.

При этом стало известно, что за сутки народная милиция Донецкой Народной Республики уничтожила 37 украинских националистов. Кроме того, нейтрализованы два бронетранспортера, одна огневая позиция 122-мм артиллерийских гаубиц Д-30 и два грузовых транспортных средства.

Также в субботу корреспондент «Известий» Денис Кулага снял обстрел ВСУ во время боев в окрестностях города Золотое в ЛНР. Съемочная группа вместе с отрядом отошла к взорванному украинскими силовиками мосту, который раньше соединял Первомайск и Золотое.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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