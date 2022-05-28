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В ДНР сообщили о ликвидации за сутки 37 украинских националистов

Народная милиция ДНР: с начала суток ликвидированы 37 украинских националистов
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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
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С начала суток народная милиция Донецкой Народной Республики (ДНР) уничтожила 37 украинских националистов. Об этом говорится 28 мая в Telegram-канале ведомства.

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Также нейтрализованы два бронетранспортера, одна огневая позиция 122-мм артиллерийских гаубиц Д-30 и два грузовых транспортных средства.

«Захвачены два бронетранспортера и два грузовых транспортных средства», — добавили в народной милиции ДНР.

Утром 28 мая стало известно, что Вооруженные силы РФ за сутки сбили два украинских Су-25 и вертолет Ми-8. Кроме того, российская авиация за сутки уничтожила более 250 украинских националистов.

Всего за сутки выведено из строя 84 единицы вооружения и военной техники, в том числе девять танков и пять установок реактивной системы залпового огня «Град».

В этот же день Следственный комитет России установил личности нескольких командиров вооруженных сил Украины, причастных к преступлениям против мирного населения Донбасса. Было возбуждено еще семь уголовных дел. По данным ведомства, с 22 по 27 мая 2022 года военнослужащие отдавали и исполняли преступные приказы о прицельных артиллерийских обстрелах из тяжелых видов вооружения крупного калибра объектов гражданской инфраструктуры в нескольких городах Донбасса.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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