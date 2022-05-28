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Россияне смогут оформлять визу в Индонезию по прибытии в страну

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Граждане России с 30 мая смогут оформлять визу в Индонезию по прибытии в страну. Об этом 28 мая говорится в пресс-релизе туристического офиса Индонезии в Москве.

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Как уточняется, для россиян упростили визовые правила.

«Теперь туристы могут оформить VOA в аэропортах или портах на территории Индонезии», — уточняет ТАСС.

Россия 27 мая вошла в список из 72 стран, граждане которых могут оформить визу по прибытии.

В него также внесены Бахрейн, Белоруссия, Босния и Герцеговина, Египет, Иордания, Кувейт, Марокко, Оман, Перу, Сербия и Украина.

Срок действия данной визы будет ограничен периодом в 30 календарных дней с возможностью однократного продления еще на 30 календарных дней, стоимость первоначального оформления составит $35.

Для посещения Индонезии без карантина россиянам потребуется иметь сертификат о полной вакцинации «Спутником V» или иной вакциной, одобренной в стране, и загранпаспорт со сроком действия не менее шести месяцев на момент въезда.

Ранее в субботу в Шарм-эш-Шейхе в Египте приземлился первый чартер российской авиакомпании IFly. Рейс выполнялся на лайнере A330 вместимостью 378 кресел. Чартеры в Египет запустила IFly совместно с российским туроператором Tez Tour.

В конце апреля руководитель Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что перевозка туристов на базе чартеров в Египет и Турцию может быть запущена с мая. Она отметила, что ведомство работает как над расширением регулярных перевозок, так и над запуском чартерных рейсов. По ее словам, это необходимо для реализации туроператорами объема накопленных обязательств.

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