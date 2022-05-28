Первый чартер российской авиакомпании приземлился в Египте

В Шарм-эш-Шейхе в Египте 28 мая приземлился первый чартер российской авиакомпании IFly. Рейс выполнялся на лайнере A330 вместимостью 378 кресел. Самолет с полной загрузкой следовал из московского аэропорта Шереметьево.

IFly совместно с российским туроператором Tez Tour запустили чартерную цепочку на курорты Египта.

«Авиакомпания получила все необходимые разрешения как от российских, так и от египетских властей, подтверждающие возможность выполнения рейсов. Собственная полетная программа туроператора будет выполняться по средам и субботам в Шарм-эш-Шейх и с 29 мая по четвергам и воскресеньям в Хургаду из столичного аэропорта Внуково», — сообщили «РИА Новости» в пресс-службе туристического оператора.

По информации Tez Tour, стоимость недельного отдыха в начале июня стартует от 48 тыс. рублей на одного туриста при двухместном размещении в отеле четыре звезды с системой «всё включено».

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова 28 апреля рассказала, что перевозка туристов на базе чартеров в Египет и Турцию может быть запущена с мая. Она отметила, что ведомство работает как над расширением регулярных перевозок, так и над запуском чартерных рейсов. По ее словам, это необходимо для реализации туроператорами объема накопленных обязательств.

Ранее, 5 марта, Росавиация рекомендовала авиакомпаниям прекратить выполнение всех международных рейсов с 6 марта в связи с недружественными решениями иностранных государств. С 8 марта ведомство рекомендовало не выполнять рейсы в обратную сторону — из-за границы в РФ.