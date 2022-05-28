Реклама
Прямой эфир

Первый чартер российской авиакомпании приземлился в Египте

0
Фото: commons.wikimedia.org/Misha Naruto
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Шарм-эш-Шейхе в Египте 28 мая приземлился первый чартер российской авиакомпании IFly. Рейс выполнялся на лайнере A330 вместимостью 378 кресел. Самолет с полной загрузкой следовал из московского аэропорта Шереметьево.

Денежное вместо: туристам предлагают депозиты для оплаты услуг в отелях
В каких странах путешественники смогут использовать новый способ взаиморасчета

IFly совместно с российским туроператором Tez Tour запустили чартерную цепочку на курорты Египта.

«Авиакомпания получила все необходимые разрешения как от российских, так и от египетских властей, подтверждающие возможность выполнения рейсов. Собственная полетная программа туроператора будет выполняться по средам и субботам в Шарм-эш-Шейх и с 29 мая по четвергам и воскресеньям в Хургаду из столичного аэропорта Внуково», — сообщили «РИА Новости» в пресс-службе туристического оператора.

По информации Tez Tour, стоимость недельного отдыха в начале июня стартует от 48 тыс. рублей на одного туриста при двухместном размещении в отеле четыре звезды с системой «всё включено».

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова 28 апреля рассказала, что перевозка туристов на базе чартеров в Египет и Турцию может быть запущена с мая. Она отметила, что ведомство работает как над расширением регулярных перевозок, так и над запуском чартерных рейсов. По ее словам, это необходимо для реализации туроператорами объема накопленных обязательств.

Ранее, 5 марта, Росавиация рекомендовала авиакомпаниям прекратить выполнение всех международных рейсов с 6 марта в связи с недружественными решениями иностранных государств. С 8 марта ведомство рекомендовало не выполнять рейсы в обратную сторону — из-за границы в РФ.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022