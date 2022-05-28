«Оренбург» обыграл «Уфу» во втором стыковом матче за право играть в премьер-лиге
Футбольный клуб «Оренбург» со счетом 2:1 победил «Уфу» во втором стыковом матче и получил путевку в «Тинькофф — Российскую премьер-лигу» (РПЛ) сезона-2022/23. Об этом 28 мая сообщил «Спорт-Экспресс».
Игра состоялась в Уфе.
В ворота «Уфы» забили голы Джоэль Фамейе и Андрей Малых. Мяч в ворота «Оренбурга» забил Юрий Журавлев.
Первый стыковой матч в Оренбурге завершился со счетом 2:2.
Последний раз команда из Оренбурга выступала в РПЛ в сезоне-2019/20.
Ранее в субботу подмосковный футбольный клуб «Химки» дома победил «СКА-Хабаровск» со счетом 3:0 в ответном стыковом матче за право сыграть в РПЛ в сезоне-2022/23. Игра прошла на стадионе «Арена Химки».
25 мая «СКА-Хабаровск» обыграл «Химки» в первом стыковом матче. Прошедшая в Хабаровске встреча закончилась со счетом 1:0. Гол забил защитник «СКА-Хабаровск» Владис-Эммерсон Иллой-Айет.