«Химки» обыграли «СКА-Хабаровск» в стыковом матче за право играть в премьер-лиге

Подмосковный футбольный клуб «Химки» дома победил «СКА-Хабаровск» со счетом 3:0 в ответном стыковом матче за право сыграть в «Тинькофф — Российской премьер-лиге» (РПЛ) в сезоне-2022/23. Об этом сообщил 28 мая «Спорт-Экспресс».

Игра прошла на стадионе «Арена Химки».

Голы забили Денис Глушаков, реализовавший пенальти, Резиуан Мирзов и Александр Долгов. Таким образом, подмосковный клуб сохранил место в РПЛ на следующий сезон.

25 мая «СКА-Хабаровск» обыграл «Химки» в первом стыковом матче за право выступать в высшем дивизионе РПЛ. Прошедшая в Хабаровске встреча закончилась со счетом 1:0. Гол забил защитник «СКА-Хабаровск» Владис-Эммерсон Иллой-Айет.

30 апреля петербургский «Зенит» досрочно обыграл московский «Локомотив» в матче 27-го тура РПЛ и четвертый раз подряд стал чемпионом России по футболу.