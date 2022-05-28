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Врач-эндокринолог рассказала о факторах риска развития диабета

Эндокринолог Балашова: лишний вес и хронический панкреатит приводят к развитию диабета
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Фото: Global Look Press/dpa/Lino Mirgeler
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Наличие лишнего веса и хронического панкреатита может привести к развитию сахарного диабета второго типа. Об этом 26 мая заявила врач-эндокринолог, научный сотрудник Московского областного научно­-исследовательского клинического института им. М.Ф. Владимирского Наталья Балашова.

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«Фактор риска — это переедание, особенно по углеводам и жирам. Также в опасности пациенты с воспалительными заболеваниями поджелудочной железы — хроническими панкреатитами», — рассказала врач «Вечерней Москве».

К этому заболеванию, по словам Балашовой, наиболее склонны пациенты с так называемым абдоминальным ожирением, то есть те, у кого жир образуется преимущественно в области живота.

Спровоцировать возникновение диабета второго типа могут также малоподвижный образ жизни и неправильное питание с превышением дневной нормы жиров и углеводов.

Медик напомнила, что всего существуют три типа сахарного диабета. Диабет первого типа возникает у детей и подростков. Чаще всего это врожденная или приобретенная неспособность клеток поджелудочной железы вырабатывать инсулин. Диабет второго типа в основном возникает у пожилых людей, страдающих ожирением и проблемами поджелудочной железы. Третий тип проявляется у беременных женщин из-за нарушения уровня сахара в крови, но, как правило, это временное явление, пояснила врач.

В прошлом месяце в беседе с «Известиями» врач-диетолог Наталия Герасимова рассказала о допустимой дозе сахара в дневном рационе. Как уточнила специалист, вреден не столько сахар сам по себе, сколько его количество. Избыток этого продукта в рационе может приводить к различным патологическим последствиям. Чтобы их избежать, врач рекомендует употреблять 30 г сахара в день, а также учитывать тот факт, что в зависимости от блюда сахар ведет себя по-разному.

Нутрициолог, кандидат биологических наук Александр Мирошников призвал употреблять в пищу мясо трески и кролика, а также овсяную кашу и бразильский орех. Эти продукты помогут предотвратить развитие сахарного диабета.

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