Более 30 человек погибли в Нигерии в давке во время раздачи продуктов

31 человек погиб в Нигерии во время раздачи прихожанам церкви продуктов и необходимых товаров. Об этом 28 мая сообщил портал Punchng со ссылкой на полицейское управление штата Риверс.

Мероприятие по работе с общественностью было организовано церковью нового поколения «Королевская ассамблея» в Порт-Харкорте в субботу утром.

Мероприятие проводилось в поло-клубе Порт-Харкорта, более крупном помещении, чем церковные, чтобы вместить всех желающих.

Оно должно было начаться в 9:00. Однако несколько тысяч человек собрались у здания клуба с раннего утра и прорвались в здание. При попытке пройти в помещение и возникла давка.

Полицейские задержали членов церковной общины, причастных к трагедии.

В январе в Либерии не менее 29 человек погибли в давке, которая образовалась в ходе религиозного мероприятия. Инцидент произошел в пригороде столицы страны — Монровии.