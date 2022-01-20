Не менее 29 человек погибли в давке на религиозном собрании в Либерии

Не менее 29 человек погибли в давке, которая образовалась в ходе религиозного мероприятия в Либерии. Об этом 20 января сообщает портал Mediapart со ссылкой на данные правоохранителей.

Христианское религиозное собрание, в ходе которого произошла давка, состоялось в ночь на четверг.

При этом, по данным издания Front Page Africa, на прихожан напали вооруженные люди. Журналисты уточняют, что инцидент произошел в пригороде столицы страны — Монровии.

1 января стало известно, что по меньшей мере 12 человек погибли в результате давки в индийском храме. Инцидент произошел в святилище Вайшно-Деви по причине волнений в толпе присутствующих. Еще 13 человек пострадали и были госпитализированы, состояние некоторых оценивается как тяжелое.