По меньшей мере 12 человек погибли в результате давки в индийском храме, расположенном в регионе Джамму и Кашмир. Инцидент произошел в святилище Вайшно-Деви по причине волнений в толпе присутствующих, о чем стало известно в субботу, 1 января.

Еще 13 человек пострадали и были госпитализированы, состояние некоторых оценивается как тяжелое.

Как пишет газета Hindustan Times со ссылкой на сведения местной полиции, правоохранители, узнав о давке, начали спасательную операцию.

В качестве причины волнений указывается большой наплыв паломников в первый день нового года: в пещерный храм стянулись 70-80 тыс. человек. Сам процесс паломничества после инцидента был приостановлен. В настоящий момент проводится опознание погибших.

Индийский премьер-министр Нарендра Моди выразил сожаление в связи со случившимся и соболезнования семьям погибших. Также власти Индвии обещали оказать материальную помощь для ближайших родственников скончавшихся.

Ранее, 11 ноября, в лагере мигрантов на белорусско-польской границе произошла давка в ходе раздачи еды беженцам. Они обступили представителя УВКБ Белоруссии Мамо Мулусеу, который призвал присутствующих сохранять дистанцию.