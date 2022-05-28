Корреспондент «Известий» показал кадры уничтожения ракеты ВСУ комплекса «Ураган»

Около одного из жилых домов в пригороде Херсона российскими саперами была уничтожена ракета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Ураган». Соответствующие кадры представил 28 мая военный корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

«Ракета по хвост вошла в землю и не разорвалась, российские саперы будут ее уничтожать, потому что вытягивать снаряд нельзя, иначе он сдетонирует», — сказал журналист.

На кадрах видно, что ракета находилась всего в нескольких метрах от жилого дома. Саперы осуществили подрыв снаряда, ни дом, ни забор не пострадали, обратил внимание журналист.

Ранее в субботу Китрарь показал последствия обстрела Херсонской области украинскими националистами. Один из домов оказался почти уничтожен после прямого попадания снаряда. После осмотра здания саперами выяснилось, что в него попал 155-миллиметровый снаряд. В результате обстрела погиб один человек и двое пострадали.

14 мая стало известно, что члены территориальной обороны в городе Голая Пристань Херсонской области сдали оружие и боеприпасы российским военным. Как рассказал Китрарь, схроны оружия были оборудованы на территориях частных домов и прилегающих к ним полях. Было изъято 20 гранат, более 70 снарядов от гранатометов, а также снаряды для артиллерийских установок и стрелковое оружие.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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