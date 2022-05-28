Корреспондент «Известий» показал последствия обстрела Херсонской области

Военный корреспондент «Известий» Леонид Китрарь запечатлел последствия обстрела Херсонской области украинскими националистами.

На кадрах можно увидеть практически уничтоженный прямым попаданием снаряда дом. После осмотра здания саперами выяснилось, что в него попал 155-миллиметровый снаряд.

Местный житель рассказал, что при обстреле погиб один человек, еще двое пострадали.

В свою очередь, замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов подтвердил, что при ударе ВСУ по поселку Чернобаевка погиб один человек, двое были госпитализированы. Он уточнил, что пострадавшая женщина лишилась руки и ноги.

Ранее, 22 мая, вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли деревню Белозерка Херсонской области кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня «Ураган». Всего было выпущено восемь неуправляемых ракет. По информации ведомства, погибли два человека, включая 14-летнего ребенка. Около 10 человек получили ранения различной степени тяжести.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Спецоперация была начата на фоне обострения ситуации в регионе из-за действий украинских военных.

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