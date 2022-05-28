Реклама
Прямой эфир
Мир
В США раскритиковали речь Байдена перед выпускниками Военно-морской академии
Мир
Минобороны сообщило о взятии города Красный Лиман под полный контроль
Армия
Фрегат «Адмирал Горшков» выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон»
Мир
Иран задержал два греческих судна в Персидском заливе
Армия
Путин подписал закон об отмене возрастного предела при заключении контракта с ВС
Мир
Минобороны показало кадры боя подразделения ВДВ с украинскими боевиками
Мир
Захарова указала на создание Вашингтоном продовольственного кризиса на Украине
Мир
Число случаев гепатита неизвестного происхождения в мире достигло 650
Мир
Один человек погиб при обстреле Херсона со стороны ВС Украины
Экономика
Экономисты РАН назвали равновесный курс рубля
Мир
Первое судно прибыло в освобожденный порт Мариуполя
Сюжет:

Корреспондент «Известий» показал последствия обстрела Херсонской области

Корреспондент «Известий» показал последствия обстрела Херсонской области украинскими военными
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военный корреспондент «Известий» Леонид Китрарь запечатлел последствия обстрела Херсонской области украинскими националистами.

На кадрах можно увидеть практически уничтоженный прямым попаданием снаряда дом. После осмотра здания саперами выяснилось, что в него попал 155-миллиметровый снаряд.

Окружить работой: союзные войска наступают под Бахмутом и Красным Лиманом
Владимир Путин распорядился обеспечить дополнительные соцгарантии участникам военной спецоперации на Украине

Местный житель рассказал, что при обстреле погиб один человек, еще двое пострадали.

В свою очередь, замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов подтвердил, что при ударе ВСУ по поселку Чернобаевка погиб один человек, двое были госпитализированы. Он уточнил, что пострадавшая женщина лишилась руки и ноги.

Ранее, 22 мая, вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли деревню Белозерка Херсонской области кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня «Ураган». Всего было выпущено восемь неуправляемых ракет. По информации ведомства, погибли два человека, включая 14-летнего ребенка. Около 10 человек получили ранения различной степени тяжести.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Спецоперация была начата на фоне обострения ситуации в регионе из-за действий украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022