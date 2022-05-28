Шесть военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) разыскиваются по делу о распространении зараженных туберкулезом купюр в селе Степное Славяносербского района Луганской Народной Республики. Об этом в субботу, 28 мая, сообщили в Министерстве государственной безопасности ЛНР.

«В ходе проверочных мероприятий установлено, что к совершению указанного преступления причастны шесть неустановленных лиц. Проводятся мероприятия по установлению полных анкетных данных лиц», — отмечается в сообщении.

В ноябре 2020 года несколько украинских военных с помощью беспилотника распространили на территории села купюры, имитирующие денежные знаки. Специалисты выяснили, что листовки были искусственно заражены туберкулезом.

«В ходе исследования листовок установлено их искусственное заражение чрезвычайно опасными штаммами высокой вирулентности, которые относятся к категории — предШЛУ (широкой лекарственной устойчивости. — Ред.), в концентрации, способной обеспечить инфицирование и развитие туберкулезного процесса любой локализации», — добавили в ведомстве.

Распространение зараженных листовок косвенно подтверждается открытыми источниками. В частности, фотографию с шестью мужчинами в форме ВСУ и со средствами защиты органов дыхания опубликовал один из украинских Telegram-каналов. На снимке военные стоят с листовками, которые затем нашли в ЛНР. На еще одной фотографии запечатлен запуск беспилотника, при помощи которого распространялись фальшивые купюры.

Возбуждено уголовное дело по статье о применении запрещенных средств и методов ведения войны.

Также в мае сообщалось о десяти найденных на Украине беспилотниках с 30-литровыми емкостями и оборудованием для распыления рецептур.

В Минобороны России связали вспышки болезней в РФ и на Донбассе с деятельностью биолабораторий на Украине. Так, как отмечал в марте начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов, в 2018 году 70 жителей Донецкой Народной Республики (ДНР) скончались от мультирезистентных штаммов туберкулеза. В Минобороны не исключают, что эти случаи могут быть связаны с работой украинских биолабораторий при содействии США и НАТО.

Позднее, в мае, Кириллов рассказал, что киевские власти использовали город Мариуполь в Донецкой Народной Республике (ДНР) в качестве регионального центра по работе с возбудителем холеры.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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