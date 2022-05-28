Минобороны России заявило об освобождении от националистов города Красный Лиман

Народная милиция Донецкой Народной Республики и российские вооруженные силы полностью освободили от украинских националистов Красный Лиман. Об этом сообщил в субботу, 28 мая, официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

26 мая замначальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказывал, что силы Донецкой Народной Республики ведут боевые действия с украинскими войсками в Красном Лимане. Ожидалось, что сопротивление вскоре будет подавлено.

Как отметили в российском военном ведомстве, все сдавшиеся в плен 25 мая в бою в районе Красного Лимана украинские военные рассказывают о наличии заградительных отрядов, которые расправляются с теми, кто не хочет воевать.

Также сообщалось, что четверо украинских военных сдались в плен в поселке Боровское под Северодонецком. Тогда же служащие спецподразделения «Ахмат» и народной милиции ЛНР вошли в Северодонецк. В соответствии с планом вооруженные силы оттесняют украинские формирования вглубь города.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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