Реклама
Прямой эфир
Мир
Байден перепутал Северную и Южную Корею во время выступления
Мир
Херсонская область закрыла границы с подконтрольными Украине регионами
Мир
Ряд стран ЕС начали пересматривать свою позицию по Украине
Мир
Греция и Кипр высказались против ускоренного принятия Украины в ЕС
Мир
Антонов предостерег США от поставки Киеву дальнобойных ракетных вооружений
Мир
Минобороны показало кадры боя подразделения ВДВ с украинскими боевиками
Политика
В Госдуме заявили об отсутствии у России страха из-за альянсов против нее
Мир
Число случаев гепатита неизвестного происхождения в мире достигло 650
Мир
Один человек погиб при обстреле Херсона со стороны ВС Украины
Наука
NASA присоединилось к поиску НЛО
Мир
Первое судно прибыло в освобожденный порт Мариуполя

Сбербанк снизит ставки по потребкредитам и ипотеке

Сбербанк снижает ставки по потребкредитам и ипотеке
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С 28 мая Сбербанк снижает ставки по потребительским кредитам на 2 процентных пункта, минимальная ставка теперь составит 15,9% годовых. Об этом банк сообщил в субботу. С 30 мая снизятся ставки по ипотеке для покупки жилья в новостройке и на вторичном рынке на 3 п.п. Минимальная ставка составит 10,9% годовых.

Ставкам вопреки: россияне вновь начали интересоваться кредитами
Что подстегнуло спрос на займы и под какой процент их сейчас дают

В то же время снизятся ставки по вкладам в рублях: максимальная доходность теперь составляет 9,5% вместо 12%, следует из информации на сайте кредитной организации.

Более того, банк снизит размер первоначального взноса по ряду программ — теперь он составит от 15% стоимости недвижимости.

Отмечается, что решения приняты на фоне снижения Банком России ключевой ставки.

ЦБ снизил ключевую ставку до 11% 26 мая. Он также допустил дальнейшее снижение на ближайших заседаниях, ближайшее из которых запланировано на 10 июня.

Как отмечали эксперты и представители банков в беседе с «Известиями» кредитные организации наверняка также понизят ставки. Так, в Почта Банке указали, что планируют в начале следующей недели снизить ставки по вкладам на 2–3 п.п. Абсолют Банк обещает в ближайшее время снизить ставки на 2–3 п.п. по всем кредитным розничным продуктам. Кроме того, с понедельника банк снизит ставку по собственным ипотечным программам.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022