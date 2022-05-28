В Турции испытали собственную систему ПВО

Турция успешно испытала отечественную систему противовоздушной обороны (ПВО) Siper, которую начали создавать еще в прошлом году. Соответствующее заявление 28 мая сделал глава управления оборонной промышленности республики Исмаил Демир.

Турецкая газета ранее Sabah писала, что Siper разрабатывается как альтернатива С-400 и Patriot. По словам Демира, она якобы даже может превзойти российское вооружение.

«Мы разделяем радость наших молодых инженеров, которые успешно завершили очередное испытание нашей системы ПВО Siper. Отличная и кропотливая работа. Мы построим наше будущее вместе с вами», — сказал глава управления оборонной промышленности Турции.

Ранее, 23 мая, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что турецкие военные проведут антитеррористические операции на границах страны.

18 апреля минобороны Турции объявило о начале новой военной операции против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. В операции задействованы силы спецназа и военно-воздушные силы. Основным оружием стали беспилотные летательные аппараты (БПЛА), ударные вертолеты и элементы артиллерийской техники.

В тот же день стало известно, что турецкие военные нейтрализовали 19 членов РПК во время новой трансграничной операции на севере Ирака. Ранения получили четверо турецких военнослужащих.

Турция относит Рабочую партию Курдистана к террористическим организациям и считает, что она является одной из главных угроз нацбезопасности.

Вооруженный конфликт с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана начался на турецкой земле в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции.