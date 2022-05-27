В Совфеде отреагировали на создание на Украине комиссии по оценке «ущерба от РФ»

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в пятницу, 27 мая, в беседе с «Известиями», комментируя создание комиссии по оценке «ущерба от РФ», предложил Киеву посчитать, какой урон был нанесен Крыму за годы в составе Украины, а также на фоне водных и энергетических блокад.

«В общем-то [такие инициативы властей Украины] ни к чему не приведут, результат будет только на бумаге. Что касается ущерба, они бы посчитали тот ущерб, который нанесли Крыму за годы его нахождения в составе Украины, а потом за счет блокад, которые они устраивали против полуострова, — водные, энергетические и так далее», — подчеркнул он.

Сенатор напомнил о том, сколько во времена Советского Союза было вложено в саму Украину и ее развитие. Также Цеков предложил посчитать, сколько всего было уничтожено — экономического и людского потенциала — за годы независимости Украины.

Ранее в этот день издание «РБК-Украина» сообщило о том, что кабинет министров Украины создал комиссию, которая будет заниматься аудитом ущерба, нанесенного «в результате агрессии России».

«Основными задачами комиссии является разработка методологий аудита убытков и ущерба, а также подготовка и согласование нормативно-правовых актов для их комплексной оценки», — указал премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Накануне агентство Associated Press со ссылкой на источник сообщило о том, что страны Запада рассматривают идею предоставить российским бизнесменам возможность «откупиться» от санкций в обмен на то, что их деньги будут направлены на восстановление Украины.

25 мая премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал оппозицию страны поддержать конфискацию российской собственности. По его мнению, заморозка собственности олигархов из России на польской территории — недостаточная мера. В конце марта стало известно, что в Италии изъяли имущество у попавших под европейские санкции россиян на сумму €900 млн.

10 марта пресс-служба Верховной рады сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принципах принудительного изъятия собственности РФ и ее резидентов на территории Украины. Соответствующий закон Верховная рада приняла 3 марта.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что действия ряда стран в отношении российских предпринимателей стали бандитизмом на государственном уровне. По его словам, это отчетливо демонстрирует крах святости частной собственности, а также опасности ведения бизнеса там.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала специальной операции по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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