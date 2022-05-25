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Моравецкий призвал оппозицию поддержать конфискацию собственности РФ

Премьер Польши Моравецкий призвал оппозицию поддержать изъятие российской собственности
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Фото: Global Look Press/IMAGO/MARCIN BANASZKIEWICZ/FOTON
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Оппозиционные силы Польши должны поддержать конфискацию российской собственности. Об этом в среду, 25 мая, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

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«В Польше находится собственность российских олигархов. Эту собственность мы заморозили. Также мы заморозили собственность Российской Федерации. Они не могут ею пользоваться. Но этого мало. Я призываю все оппозиционные партии, чтобы поддержали эти изменения в конституции», — заявил журналистам Моравецкий.

18 марта сообщалось, что власти Евросоюза изучают, возможно ли использовать оказавшееся под санкциями имущество граждан РФ для финансирования восстановления Украины.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 16 марта заявил, что действия ряда стран в отношении российских предпринимателей стали бандитизмом на государственном уровне. По его словам, это отчетливо демонстрирует крах святости частной собственности, а также опасности ведения бизнеса там.

Известно, что в рамках санкций Евросоюза в Финляндии 11 мая арестовали два объекта недвижимости главного редактора «Московского комсомольца» Павла Гусева. 5 мая французские власти арестовали виллу в Сен-Тропе на Лазурном Берегу, принадлежащую семье бизнесмена Михаила Фридмана.

В Италии у попавших под европейские санкции россиян изъяли имущество на сумму €900 млн. До этого, 16 марта, стало известно, что в Италии была арестована яхта российского предпринимателя Андрея Мельниченко, а российский миллиардер Роман Абрамович спас свою яхту от санкций, перегнав ее в Черногорию.

Санкционные меры страны Запада против России и ее граждан стали вводить после того, как 24 февраля российские военные по приказу президента РФ Владимира Путина начали специальную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Как объяснили в Минобороны РФ, все удары наносятся точечно по военной структуре Вооруженных сил Украины, мирному населению ничего не угрожает.

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