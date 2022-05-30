Врач назвал недостаток сна фактором ожирения

Недавний опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что каждому пятому россиянину не удается выспаться. В то же время отсутствие полноценного сна чревато опасными осложнениями, в том числе развитием лишнего веса и ожирения. Об этом 30 мая предупредил бариатрический хирург, президент Общества бариатрических хирургов Бекхан Хациев.

«Нарушение режима труда и отдыха приводит к ряду проблем, среди которых и метаболические нарушения: всё начинается с гипоксемии (понижение содержания кислорода в крови), затем происходит снижение чувствительности к инсулину, который вырабатывает организм, вслед за этим — изменение толерантности к глюкозе и последующее развитие сахарного диабета», — пояснил эксперт.

Кроме того, результаты метаанализа показали, что относительный риск развития сахарного диабета 2-го типа увеличивался на 2% за каждый год наблюдения у людей, сообщивших о недостаточном сне. При этом, как указал Хациев, результаты другого исследования показали повышенный риск ожирения у взрослых, которые спят менее пяти часов в сутки, и у детей, которые спят менее 10 часов в сутки.

Также врач отметил, что недостаточное количество часов сна приводит к повышению аппетита, увеличению суточной калорийности питания и потребности в жирной, сладкой, соленой пище. Кроме того, замечено, что люди, которые не высыпаются, питаются нерегулярно и часто перекусывают. В свою очередь нарушение пищевого поведения и замедленный метаболизм становится причиной развития лишнего веса: человек потребляет больше калорий, чем затрачивает организм. Если вовремя не начать контролировать этот процесс, то лишний вес может перерасти в ожирение.

«Опасность ожирения состоит в том, что оно не только ухудшает качество жизни человека, но и приводит к развитию тяжелых сопутствующих заболеваний — сахарному диабету 2-го типа, проблемам с сердцем, репродуктивным здоровьем и с многими другими системами организма», — предупредил Хациев.

Как подчеркнул врач, для недопущения развития ожирения стоит придерживаться здорового образа жизни, регулярно заниматься физическими нагрузками, стараться правильно и сбалансированно питаться и соблюдать режим труда и отдыха. А если ожирение уже диагностировано, то необходимо обращаться за профильной помощью к врачам.

В качестве одного из наиболее эффективных способов лечения ожирения, по словам специалиста, выступает бариатрическая хирургия: у прооперированных пациентов избыточная масса тела снижается более чем на 60% в течение 1–1,5 года, у 75–90% из них наступает длительная ремиссия сахарного диабета 2-го типа в течение пяти лет и более.

25 мая руководитель Центра медицины сна Александр Калинкин рассказал, что постоянное недосыпание ведет к падению уровня иммунитета. Как следствие, это может стать фактором риска развития онкологических заболеваний. Специалист добавил, что недосыпание также увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.