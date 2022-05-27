Издание The Washington Post 26 мая сообщило об аресте командира роты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергея Лапко, который незадолго до этого дал интервью о тяжелом положении дел в украинской армии.

Лапко был назначен командиром 5-го отдельного стрелкового батальона, у него в подчинении находились 120 человек. Также интервью дал старший лейтенант Виталий Хрус, который стал командиром взвода под руководством Лапко.

Так, Лапко и Хрус рассказали, что им вручили автоматы АК-47 и провели тренировку, которая длилась менее получаса. Когда они выпустили 30 пуль, им сказали, что не выдадут больше, так как боеприпасы слишком дорогие.

Кроме того, военные сообщили, что на протяжении двух дней вынуждены были питаться одной картофелиной в день, потому что система снабжения была прервана из-за обстрела. С водой также возникали проблемы.

Издание отмечает, что через несколько часов после интервью Лапко и Хруса сотрудники Службы безопасности Украины прибыли к ним в отель, где задержали нескольких человек, обвинив их в дезертирстве. Других данных о судьбе задержанных газета не приводит.

Накануне Минобороны РФ опубликовало кадры допроса пленных военнослужащих ВСУ, которые заявили, что командиры угрожали солдатам мгновенным расстрелом за отступление.

24 мая стало известно, что военнослужащие ВСУ отказываются выполнять боевое задание. Они записали обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и главнокомандующему украинских войск Валерию Залужному, в котором рассказали, что у них нет ни одного боевого командира и никакой техники и, таким образом, их отправляют «на верную смерть».

В конце марта Зеленский подписал закон, вводящий уголовную ответственность за обнародование данных о расположении и перемещении вооружений и военной техники украинских войск в условиях военного положения.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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