Названы самые высокооплачиваемые вакансии для пенсионеров

Сервис по поиску вакансий «Работа.ру» опубликовал список позиций, на которых работодатели готовы видеть соискателей старшего возраста. Текст исследования имеется в распоряжении «Известий».

Одну из самых высоких заработных плат готовы платить ортодонту в Астрахани — до 200 тыс. рублей. Врач должен проводить комплексные консультации, все виды ортодонтического лечения, вести медицинскую документацию. Для трудоустройства необходимо иметь опыт работы от трех лет, действующий сертификат по специальности, владеть современными ортодонтическими методами диагностики и лечения, быть порядочным, коммуникабельным и доброжелательным.

В селе Дылым в Дагестане ищут начальника производства с зарплатой также до 200 тыс. рублей. Специалисту предстоит проводить анализ работы производственного процесса, обучать персонал, внедрять новые идеи и техники в производственный процесс. Соискателю необходимо иметь опыт работы не менее пяти лет, профильное образование, а также знать принципы работы с деревом.

До 160 тыс. рублей будут платить семейной паре с проживанием в поселке Княжье озеро. Мужчина будет выполнять обязанности водителя — для трудоустройства ему необходимо иметь навыки вождения и хорошо ориентироваться в Москве и Московской области. Женщина возьмет на себя уборку, стирку, глажку, а также два часа в день будет сидеть с 10-месячным ребенком. Ей необходимо иметь опыт работы с детьми. Работодатель предоставляет проживание в отдельном доме.

В Новом Уренгое заработную плату до 150 тыс. рублей будут платить водителю автобуса. Сотруднику нужно будет осуществлять утренний и вечерний развоз работников компании. Остальное время отводится на отдых.

Доход до 80 тыс. рублей доступен швее в Новосибирске. Работник будет заниматься пошивом легкого ассортимента по образцу. Соискатель должен иметь опыт работы на аналогичной должности не менее трех лет и знать технологию пошива. Столько же предлагают заведующему магазином в Ленинградской области. Среди обязанностей сотрудника: управление персоналом, достижение основных плановых показателей, подготовка торговой точки к инвентаризации, приемка товара, кассовая отчетность, решение конфликтных ситуаций.

От 70 тыс. рублей может зарабатывать ювелир в Пермском крае. Ему предстоит заниматься огранкой драгоценных и полудрагоценных камней.

Доход до 65 тыс. рублей доступен косарю в Краснодарском крае. В обязанности работника входит покос травы триммером на указанных участках. В требованиях к соискателю работодатель указал опыт от одного года и добросовестное выполнение задач.

5 апреля сообщалось, что 21% опрошенных россиян хотят сменить работу, но при этом 70% планируют остаться на прежнем месте. Из результатов опроса сервиса «Авито Работа» и финтех-компании «Деньги Вперед» следует, что из желающих поменять место работы респондентов 41% сделать это в ближайшие два месяца, 18% — в течение 3–4 месяцев, 20% отводят на процесс поиска нового места до полугода и 12% — до года.