Юрист объяснил важность указа о выплатах в рублях иностранным правообладателям

Указ президента России Владимира Путина о временном порядке исполнения обязательств перед иностранными правообладателями станет спасением для отечественного бизнеса. Так соответствующий документ 27 мая прокомментировал «Известиям» управляющий партнер юридической компании «ЕЦЗ.Бизнес» Дмитрий Морошан.

Указ регламентирует возможность для российских компаний гасить платежи в пользу ряда иностранных правообладателей в рублях.

«Эта мера как минимум спасает от потенциального банкротства кинотеатры, которые заявляли о подобных рисках открыто и времени у них оставалось немного, а также позволит поддерживать на должном уровне, например, ассортимент книжных магазинов и, в свою очередь, издательства. Уверен, есть и другие отрасли, которые без должных разрешений правообладателя могли бы понести риски санкций, штрафов, юридического преследования и других неприятных последствий. А здесь государство позаботилось и перестраховало», — рассказал эксперт.

По его мнению, документ также отвечает интересам второй стороны, то есть самого правообладателя. При этом Морошан предположил, что правообладатели будут проявлять недовольство и не признают, что им выгодна данная мера.

«Но обратите внимание — многие ушли из страны не сами, а под давлением, оказанным в тех самых недружественных странах, в которых этот бизнес основан. И потом же, когда отношения будут налажены, вопросы с двусторонними санкциями урегулированы, вывод иностранного капитала за границу разрешен — сколько бы времени ни прошло, эта прибыль в необходимом объеме поступит правообладателю. Сами посчитайте, что выгоднее создателю фильма — чтобы его скачали в интернете или посмотрели в кинотеатре и сберегли положенные ему отчисления?» — отметил он.

При этом решение российских властей не только помогает обеим сторонам, оно позволяет им не вступать в конфронтацию в будущем: с одной стороны, исключительные права использовались без разрешения правообладателя, а с другой — правообладатель получает прибыль, которой могло бы и вовсе не быть.

Как отметил в свою очередь управляющий партнер компании «Зуйков и партнеры» Сергей Зуйков, данный указ необходим для того, чтобы правообладатели не могли обвинить пользователей в незаконном использовании их прав без оплаты. Так, документ регламентирует проведение оплаты в случаях, когда обязанность производить отчисление есть, но фактически это сделать невозможно в силу санкций и иных существующих ограничений.

«Получается, что оплата перечисляется на специальный счет, деньги аккумулируются на этом счете и, когда возможность появится, эти деньги будут перечислены правообладателю. Таким образом, обязательства перед правообладателем исполняются, пусть и в особом порядке. Делается это для того, чтобы правообладатели не могли обвинить пользователей в незаконном использовании их прав без соответствующей оплаты», — пояснил Зуйков.

Как указал эксперт, перечисление средств на специальный счет будет подтверждать, что оплата произведена.

«А то, что правообладатель не может получить эти деньги, — это уже проблема правообладателя», — добавил он.

Соответствующий указ российский лидер подписал ранее 27 мая. Документ касается в том числе правообладателей из недружественных иностранных государств, а также правообладателей, поддержавших санкции или дискредитирующих Вооруженные силы РФ, запретивших после 23 февраля использование в РФ результатов своей интеллектуальной деятельности, приостановивших производство или поставки в РФ товаров. Согласно указу, российские компании смогут гасить платежи в пользу ряда правообладателей в рублях.

7 марта правительство России утвердило перечень недружественных стран и территорий. Распоряжение было подготовлено в рамках указа президента РФ от 5 марта «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами». Согласно документу, граждане и компании, государство, его регионы и муниципалитеты, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран, могут расплатиться по ним в рублях.

Страны Запада вводят санкции против РФ на фоне проводимой Россией операции по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин заявил 24 февраля. Кроме того, некоторые иностранные компании объявили об уходе с российского рынка.